Zilele astea, pentru ca am avut nunta lu’ Georgica – dupa cum ii spun unii, mai mult sau mai puțin in sens peiorativ, George Simion cum e trecut pe la scripte, ne-am imparțit noi, romanii, in virtutea bunelor noastre obiceiuri, in mai multe gaști, gașcuțe, tabere, benzi, bisericuțe. Unii au bagat-o pe-aia cu, mare, ce nunta regala avuram. E drept ca nu la vreun castel. Alții au zis ca totul a fost un circ inadmisibil și de prost gust. O alta categorie a zis ca a inceput campania electorala și, prin prisma acesteia, e bine au ba ca Simion a intrat in arena cu lei prezidențiabili. Au fost și dintre…