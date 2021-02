Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cațu a decis eliberarea din funcție a albaiulianului Alin Ignat de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Alin Ignat, membru PNL Alba a deținut funcția de secretar de sta la Ministerul Muncii fiind numit in funcția respectiva in perioada in care ministerul era condus de Violeta…

- Peter-Janos Makkai a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, printr-o decizie a premierului Florin Citu publicata vineri in Monitorul Oficial. Tot vineri, seful Executivului a decis eliberarea din functia de secretar de stat la Ministerul Muncii…

- Școlarii din China sunt din nou ținta unei campanii pentru consolidarea cultului personalitații lui Xi Jinping, in așteptarea celebrarii de catre regimul a centenarului Partidului Comunist Chinez, relateaza Bloomberg.

- Autoritatea Naționala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitați, Copii și Adopții (ANDPDCA) in calitate de beneficiar implementeaza, in parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) și Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), proiectul cu titlul „Sistem Informatic National…

- Sindicalistii afiliati Federatiei Publisind organizeaza, miercuri, un miting in fata Ministerului Justitiei si alte actiuni similare in fata prefecturilor din Constanta, Prahova si Mures, a anuntat organizatia sindicala, conform AGERPRES. In urma cu o saptamana, membrii federatiei Publisind au pichetat…

- Cetatenii romani care vor intra pe teritoriul Marii Britanii pentru a munci, pentru studii sau pentru dezvoltarea propriei afaceri au nevoie de viza incepand din 1 ianuarie, in timp ce romanii care calatoresc in Marea Britanie in scop turistic sau in vizita nu vor avea nevoie de viza, se mentioneaza…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) va implementa un nou sistem de evaluare a angajatilor din sistemul public, deoarece in prezent functionarii publici se evalueaza intre ei, conform Programului de Guvernare depus in aceasta dimineata la Parlament de premierul desemnat, Florin Citu, informeaza…

- Presedintele PNL Braila, Catalin Boboc, a declarat, joi, ca Programul IMM Invest, pus la dispozitie de Guvernul Romaniei companiilor mici, mijlocii si microintreprinderilor, a salvat peste 12.000 de locuri de munca din 895 de firme din judetul Braila. "Masura a fost luata in urma crizei sanitare…