Bob Concierge, proiectul romanesc care aduce in scarile de bloc un automat cu alimente, bauturi si servicii de curatenie

Stiri pe aceeasi tema

- Era Open Banking, sustinuta de catre reglementarile impuse prin intermediul directivei europene PSD2 ale carei cerinte obligatorii au intrat in vigoare la 15 septembrie 2019, aduce o serie de schimbari pentru utilizatori si pentru companii. Alexandru...

- Profitul obtinut de companiile care activeaza in domeniul comertului cu amanuntul preponderent cu produse alimentare, tutun si bauturi este in crestere, iar cea mai mare pondere, aproximativ doua treimi, este generata de un numar limitat de companii, majoritatea cu capital majoritar strain, potrivit…

- Ce servicii publice ii costa cel mai mult pe craioveni. Primaria Craiova prezinta in proiectul de hotarare privind executia bugetului local al municipiului, pe primele 11 luni ale anului 2019, cati bani s-au incasat din impozite si taxe, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata si din impozitul…

- Lider in Romania pe segmentul de servicii speciale la sonda Rompetrol Well Services (RWS) și-a reluat și extins in acest an gama de servicii petroliere asigurate operațiunilor de profil din largul Marii Negre, prin contribuția adusa recent la amplul proiect de dezafectare a platformei Gloria. RWS…

- Primaria Timisoara a semnat contractul de finantare din fonduri europene pentru “Regenerare fizica, economica si sociala a zonei marginalizate str. Polona din cartierul Freidorf -Construire centru multifunctional de tip servicii sociale fara cazare”. Astfel, se va construi o cladire, un centru multifunctional…

- Comertul romanesc va inregistra, in acest an, cel mai spectaculos Black Friday din istorie, cu peste 10 milioane de produse vandute in numai cateva zile si incasari de circa 300 de milioane de euro la nivelul lunii noiembrie, arata o analiza Frames, realizata pe baza estimarilor din piata. Cea de-a…

- Locuitorii Capitalei care detin animale vor trebui sa le declare autoritatilor, riscand altfel o amenda intre 500 si 1.000 de lei. Proiectul a fost adoptat azi de catre Consiliul Primariei Bucuresti cu o larga majoritate.