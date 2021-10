Stiri pe aceeasi tema

- Boardul executiv al Fondului Monetar International (FMI) isi va intensifica ancheta asupra directorului general Kristalina Georgieva in cursul acestei saptamani, prin interviuri separate care o vor viza atat pe Kristalina Georgieva cat si cei care o acuza ca a facut presiuni asupra angajatilor Bancii…

- Agenția sanitara americana de referința, Center for Disease Control and Prevention, CDC, a clasificat Franța la un nivel maxim de risc. Washington le recomanda cetațenilor sai sa evite Hexagonul. „Evitați sa calatoriți in Franța” : instrucțiunile sunt explicite. Luni, 9 august, Centrul American pentru…