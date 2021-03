Stiri pe aceeasi tema

- Bucurandu-se de prezența fața in fața, elevii și profesorii Liceului Tehnologic "Mihai Eminescu" din Dumbraveni au demarat in prima saptamana a lunii martie programul Școala Altfel, prilej cu care au sarbatorit și Zilele Școlii. Activitațile derulate in aceasta perioada s-au finalizat ...

- Ambasadorul Germaniei in Romania, Cord Meier-Klodt, a cantat, vineri, cu ocazia implinirii a 171 ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu și a Zilei Naționale a Culturii, prima strofa din poemul „Mai am un singur dor”. „Fiind un om din nordul Germaniei, mi-a placut imediat aceasta atmosfera liniștita,…

- O slujba de pomenire a lui Mihai Eminescu a fost oficiata, vineri, in bisericuta familiei Eminovici din incinta Memorialului Ipotesti, cu prilejul implinirii a 171 de ani de la nasterea marelui poet. Foto: (c) Cristian Lupascu / AGERPRES Te Deum-ul a fost oficiat de…

- De ziua Luceafarului Literaturii romane, echipa de la Imagine Filmmaking Studio, in parteneriat cu UNIMEDIA, a realizat un mic sondaj in strada, despre Mihai Eminescu. Unele raspunsuri ne-au surprins, dar va lasam pe voi sa va faceți concluzii.

- Pe 15 ianuarie 2021, se implinesc 171 de ani de la nașterea marelui poet al Romaniei, Mihai Eminescu, tot in aceasta zi este celebrata și Ziua Culturii Naționale. Mihai Eminescu este poetul național al Romaniei. Marele poet roman s-a nascut la 15 ianuarie 1850 fiind al șaptelea fiu din cei 11 ai familiei…

- In ultimii ani din viața, fizionomia marelui poet Mihai Eminescu a suferit schimbari drastice din cauza tulburarii psihice de care suferea „Intre fotografia de la Iasi, din 1884, cand avea 34 de ani (studioul Nestor Heck), si cea din 1887 (studioul Jean Bieling, Botosani) e o distanta de trei ani,...…

- Accesul vizitatorilor in Casa Memoriala ''Mihai Eminescu'' de la Ipotesti va fi gratuit pe tot parcursul zilei de vineri, 15 ianuarie, cand se implinesc 171 de ani de la nasterea marelui poet, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Consiliului Judetean Botosani, Doina Federovici.…

- Recent, in mediul online, Oana Roman (45 de ani) a dezvaluit ca ea și soțul ei, Marius Elisei (34 de ani), s-au desparțit. In cadrul emisiunii Andreei Mantea (34 de ani), Trairi alaturi de Andreea Mantea, Oana a facut mai multe declarații emoționante. Una dintre cele mai emoționante dezvaluiri a fost…