Boală misterioasă în Nigeria Peste 30 de fete de la Colegiul de fete de stat din Sokoto au fost spitalizate, in urma unei boli careia nu i se știe proveniența, deocamdata. Aceasta a declarat directorul de Sanatate publica din statul nigerian Sokoto, Ahmed Abdulrahman. Inițial, oficialii din domeniul sanatații au crezut ca studenții au suferit de meningita, dar o parte a anchetei in curs a ministerului a ajuns sa excluda acest lucru, potrivit TVC News din Nigeria. Intre timp, cele 30 de persoane au fost externate in urma tratamentului, iar Ministerul Sanatații analizeaza inca probele pentru a afla despre ce boala este vorba… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

