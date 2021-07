Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii i-au spus ca prețurile au crescut, iar ei dau mai mulți bani pe mancare și transport. Premierul nu s-a lasat intimidat și le-a raspuns oamenilor ca, de fapt, puterea de cumparare a crescut. Doljenii sunt nemulțumiți si ca Florin Citu nu majoreaza alocatiile si pensiile. Localnic: Ma duc acasa…

- Biologii marini investigheaza o boala misterioasa de piele care afecteaza rechinii de recif din Malaezia. Primele informații sugereaza ca de vina ar putea fi creșterea temperaturii apei. Acești rechini cu virful aripii dorsale alb, care rareori depașesc un metru și jumatate, sint o atracție populara…

- Acest lucru ar putea explica formarea de cheaguri in cazul unora dintre pacienti, dar si alte manifestari, precum „degetele COVID”, care nu sunt simptome specifice unei boli respiratorii.Studiul arata cu precizie cum virusul distruge celulele sistemului vascular. Este cunoscut faptul ca, dincolo de…

- Chiar și o forma moderata a bolii induse de noul coronavirus poate pune in pericol viața varstnicilor, arata un studiu derulat in SUA și publicat joi, 22 aprilie. Studiul, realizat pe aproape 73.000 de persoane cu varsta medie de 66 de ani, in mare parte barbați, arata ca in cazul bolnavilor de COVID…