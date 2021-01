Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Brexit se aplica noi reguli transportatorilor de colete si e bine sa stiti aceste reguli pentru a nu avea surprize, fiindca ele se aplica, implicit, celor care trimit pachete in UK. Daca pana acum erau acceptate pachetele trimise in genti de voiaj, genti de rafie sau chiar saci, de la 1 Ianuarie…

- In atenția persoanelor indreptațite la acordarea unui bilet de tratament (pensionarii și asigurații sistemului public de pensii precum și beneficiari ai unor legi speciale care prevad un astfel de drept) Casa Județena de Pensii Salaj (CJP Salaj) informeaza pensionarii și asigurații din sistemul public…

- Boala COVID-19 este una complexa și nu afecteaza doar sistemul uman respirator, ci poate avea și un impact neurologic asupra pacientului infectat. Dan Filip, medic primar neurologie MedLife Polisano Sibiu, a explicat, in baza literaturii de specialitate, cum poate afecta noul coronavirus pacienții,…

- In timp ce majoritatea persoanelor cu COVID-19 se recupereaza, unii pacienți au simptome care pot dura saptamani sau chiar luni. Știm ca virusul poate afecta organe, cum ar fi plamanii, inima și creierul, ceea ce crește riscul apariției problemelor de sanatate pe termen lung.

- Recomandari pentru persoanele cu simptome de boala infectocontagioasa: Daca o persoana prezinta simptome usoare de boala infecto-contagioasa (tuse, febra, dureri musculare, pierderea mirosului, pierderea gustului etc.) trebuie sa anunte medicul de familie care va face solicitarea pentru recoltarea probelor…

- TRATAMENT… Vești noi in cazul micuței Violeta, fetița de doar 9 ani diagnosticata recent cu o boala crunta. Aceasta a fost acceptata la tratament in Turcia, la Spitalul Medicana, iar in a treia zi de Craciun, pe 27 decembrie, Violeta trebuie sa fie deja acolo. Anunțul a fost facut de familia acesteia…

- Lupta cu Covid-19 se duce zi de zi, iar doctorii și personalul medical de la Spitalul Militar din Timișoara sunt pe front, la spitalul modular de la Stadionul CFR Timișoara - Sistemul Medical Modular de Izolare și Tratament. Dupa ce s-au vindecat, inainte de a parasi „frontul”, unii pacienți le-au lasat…

- Boala misterioasa de care sufera diplomații americani in Cuba a fost, cel mai probabil, cauzata de microunde direcționate, a constatat un raport al guvernului SUA, citat de BBC, potrivit Mediafax. Raportul National Academies of Sciences nu invinovațește pe nimeni pentru undele de energie direcționate…