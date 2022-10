Stiri pe aceeasi tema

- Starea motociclistului ranit in accidentul de sambata, in care a fost implicata Monica Macovei este una grava, el aflandu-se internat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta. Reprezentantii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta au afirmat ca starea barbatului de 56 de ani, ranit in…

- Scandal in prima zi de pelerinaj, la Iași. Oameni sunt nemulțumiți de organizare.Zeci de credincioși care așteptau sa ajunga la racla Sfintei Parascheva s-au luat la cea ta intre ei, dar și cu reprezentanții Catedralei Mitropolitane. Dupa primele ore de pelerinaj au aparut și primele tensiuni. Mulți…

- Produsele lactate nu vor mai fi furnizate in scolile din Vrancea din 5 octombrie, a anuntat Consiliul Judetean Vrancea, care a precizat ca distribuitorul a invocat, in luarea acestei decizii, cresterea costurilor de productie, furajele mai putine si mai scumpe din cauza secetei, dar si numarul scazut…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, la Iasi, ca daca am lucra mai mult la comportament, la educarea personalului medical și mai puțin la politizarea lucrurilor, sistemul de sanatate s-ar putea imbunatați. Rafila susține ca in spitalele din Romania lipseste de foarte multe ori comportamentul…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a cerut miercuri persoanelor infectate cu variola maimutei sa evite expunerea animalelor la virus, dupa un prim caz raportat de transmitere de la om la caine, relateaza AFP, citata de Agerpres. Un prim caz de transmitere a variolei maimutei de la om la caine a…

- Variola maimuței, boala care a devenit o urgența sanitara in mai multe țari europene și in SUA in ultima perioada, va fi redenumita de Organizația Mondiala a Sanatații cu ajutorul ideilor propuse de public. OMS a precizat, insa, ca numele ales nu va fi unul ridicol, in condițiile in care, pana acum,…

- Anatoli Ciubais, fostul consilier al lui Vladimir Putin, ar fi fost otravit. Aceasta este una dintre posibilitațile pe care o iau in calcul medicii italieni care il trateaza pe Ciubais, internat in stare grava intr-un spital din Sardinia. Echipa de medici italieni a confirmat ca Anatoli Ciubais sufera…

- Opt persoane, intre care un baiat de ani, au ajuns la spital, joi dimineața, in urma unui grav accident rutier produs pe DN28, in localitatea Lețcani, din județul Iași. Un microbuz și o camioneta, in care se aflau in total 13 persoane, au fost implicate in accident. „Accident rutier pe DN 28 in localitate…