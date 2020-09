BNR: O scădere rapidă a deficitului bugetar poate arunca economia într-o spirală de criză Deficitul bugetar este una dintre cele mai mari provocari ale economiei Romaniei, și nu doar din cauza creșterii foarte mari, ci și din perspectiva corecției deficitului, care nu trebuie sa fie abrupta. Raportul trimestrial al BNR arata ca cel mai bine ar fi un program de corecție a deficitului care sa se intinda pe cațiva ani și sa duca deficitul catre 3% din PIB. Dar, „o corecție brutala ar arunca economia in mare necaz”, arata BNR, care poate arunca economia intr-o spirala de criza foarte periculoasa. ”Trebuie facuta distinctie intre cheltuieli permanente si cheltuieli one-off, cauzate de nevoia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

