- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința de marți a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,75 la suta pe an, de la 6,25 la suta pe an, incepand cu data de 9 noiembrie 2022, informeaza Mediafax. Inflația ar urma sa scada la o cifra…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat marti majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,75% pe an, de la 6,25% pe an, anterior, incepand cu data de 9 noiembrie 2022, informeaza banca centrala.

- Banca Centrala Europeana majoreaza dobanda de referința cu inca +0,75%, in incercarea de a combate inflația, iar euro creste și depașește din nou dolarul american, ajungand pe piata de la noi la aproape 4,9 lei.