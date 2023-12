Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Tulcea a inregistrat in octombrie 2.811 de persoane in cautarea unei slujbe, o rata a șomajului de 3.88%, transmite instituția intr-un comunicat de presa. Acest numar reprezinta o creștere de 0.17% fața de luna precedenta, cand șomajul era de…

- Fie ca ne place sau nu, procesul de digitalizare a satelor romanești prinde tot mai mult contur. Astfel, potrivit unui studiu al Asociatiei Romane pentru Smart City (ARSC), jumatate dintre satele din Romania (50%) pot deveni inteligente pana in anul 2030. Rata de digitalizare depinde de mai multi factori,…

- Prezent la Bistrițeanul Live, ministrul Digitalizarii Bogdan Ivan a precizat ca exista finanțare pentru hub-uri digitale in 1.000 de biblioteci din mediul rural. La acestea vor avea acces nu doar elevii, ci și studenți și chiar localnicii comunelor respective. Ministerul Digitalizarii pune la bataie…

- In evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița erau inregistrați luna trecuta 4890 șomeri (din care 2588 femei), rata șomajului fiind de 2,97 %. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 2,99 %, in aceasta luna acest indicator a scazut foarte ușor, cu 0,02 …

- Teach for Romania a dat drumul nominalizarilor pentru cea de-a treia ediție a Galei „Profesorul Anului din mediul rural 2023”. De aceea se afla in cautarea profesorilor, invațatorilor, educatorilor și consilierilor școlari care reușesc sa demonstreze ca, oricat de mari ar fi provocarile, educația de…

- VIDEO| Prima creșa din mediul rural din județul Alba, inaugurata in comuna Galda de Jos Prima creșa din mediul rural din județul Alba, inaugurata in comuna Galda de Jos Ieri, 16 octombrie, a fost nu doar o zi de sarbatoare pentru intrega comunitate din comuna Galda de Jos, ci și una istorica pentru…

- Comunicat de presa| Claudiu Racuci, senator PNL Alba: Trebuie identificate soluții pentru deficitul de medici, in special in micile orașe și mediul rural din Alba Comunicat de presa| Claudiu Racuci, senator PNL Alba: Trebuie identificate soluții pentru deficitul de medici, in special in micile orașe…

- Vrem sa creștem sprijinul pentru tinerii fermieri. Vrem ca mediul rural sa fie la fel de atractiv ca mediul urban, anunța Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL. ”Vrem ca noile generații sa fie atrase de viața la țara fiindca gasesc acolo aceleași nivel de trai ca la oraș.”, a continuat eurodeputatul.…