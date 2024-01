Stiri pe aceeasi tema

- Depozitele in lei ale rezidentilor, cu o pondere de 70% in totalul depozitelor clientilor neguvernamentali, au crescut cu 4,8% fata de luna noiembrie 2023, pana la 401,755 miliarde de lei. Comparativ cu luna decembrie 2022, acestea s-au majorat cu 18,9% (11,5% in termeni reali).Depozitele in lei ale…

- In primele 11 luni ale anului 2023, cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor a crescut, in termeni nominali, fata de aceeași perioada a anului precedent, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu…

- ”In perioada ianuarie – noiembrie 2023, datoria externa totala a crescut cu 20 093 milioane euro, pana la 163,979 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 116,965 miliarde euro la 30 noiembrie 2023 (71,3% din totalul datoriei externe), in crestere cu 18,6% fata de 31 decembrie…

- Masa monetara in sens larg (M3) a inregistrat la sfarsitul lunii noiembrie 2023 un sold de 648,147 miliarde lei. Aceasta a crescut cu 1,1% (evolutia similar intermeni reali) fata de luna octombrie 2023, iar in raport cu noiembrie 2022 s-a majorat cu 10,9% (3,9% in termeni reali). Soldul creditului neguvernamental acordat…

- Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut in luna noiembrie 2023 cu 1,3% fata de luna anterioara, pana la nivelul de 555,585 miliarde de lei, iar fata de aceeasi perioada a anului anterior s-au majorat cu 12,1 la suta (5,1% in termeni reali), a anuntat, miercuri, Banca Nationala a…

- ”In trimestrul III 2023 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 48,822 miliarde lei, in crestere cu 16,6%, comparativ cu trimestrul III 2022. In perioada 1.I-30.IX.2023 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 118,497 miliarde lei, in crestere cu 14,4%, comparativ…

- Creditul guvernamental a inregistrat o scadere in luna octombrie 2023 cu 2,5% fata de luna septembrie 2023, pana la 184,272,2 miliarde lei. In raport cu octombrie 2022, acesta s-a majorat cu 10,7% (2,4% in termeni reali). ”Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut in luna octombrie…

- ”Fata de acelasi trimestru din anul 2022, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 0,2% pe seria bruta si cu 2,1% pe seria ajustata sezonier. In perioada 1.I-30.IX 2023, Produsul Intern Brut a crescut cu 1,1% comparativ cu perioada 1.I-30.IX 2022, pe seria bruta si cu 1,9% pe seria ajustata…