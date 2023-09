Stiri pe aceeasi tema

- In perioada ianuarie – iulie 2023, datoria externa totala a crescut cu 14 259 milioane euro, la 116,397 miliarde euro, de la 98,8 miliarde euro la 31 decembrie 2022, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ”In perioada ianuarie – iulie 2023, datoria externa totala a crescut cu 14,259…

- ”CEC Bank a inregistrat un profit net estimat, neauditat, de 369,4 milioane de lei in primul semestru din 2023. Banca a continuat sa-si consolideze pozitia pe piata si a inregistrat o crestere a activelor nete pana la 69,08 miliarde de lei – plus 29,4% fata de perioada similara a anului trecut”, anunta…

- ”In luna iulie 2023, exporturile FOB au insumat 7,656 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 9,937 miliarde euro, rezultand un deficit de 2,281 miliarde euro. Fata de luna iulie 2022, exporturile din luna iulie 2023 au scazut cu 3%, iar importurile au scazut cu 11,5%. In perioada 1.I-31.VII 2023,…

- Masa monetara in sens larg (M3) a inregistrat la sfarsitul lunii iulie 2023 un sold de 622,009 miliarde lei. Aceasta a scazut cu 0,4% (-0,6% in termini reali) fata de luna iunie 2023, iar in raport cu iulie 2022 s-a majorat cu 8 (-1,3% in termeni reali). Soldul creditului neguvernamental acordat de…

- Datoria externa totala a crescut cu 14,672 miliarde euro, la sfarsitul lunii iunie, la 159,233 miliarde euro, de la 144,561 miliarde euro la 31 decembrie 2022, arata datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).”In perioada ianuarie - iunie 2023, datoria externa totala a crescut cu 14,672 miliarde…

- In perioada 01.I-31.III.2023, in judetul Dambovita, conform estimarilor INS, exporturile FOB au insumat 349087 mii euro, iar importurile CIF au insumat 301126 mii euro. Excedentul balantei comerciale (FOB /CIF) a fost in perioada 01.I-31.III.2023, de 47961 mii euro, in crestere cu 62,0% fata de perioada…

- In Republica Moldova, producția industriala in mai 2023, comparativ cu mai 2022, a scazut in termeni reali cu 7,4%. Despre aceasta a informat Biroul Național de Statistica, menționind ca, pe ansamblu, in ianuarie-mai 2023, comparativ cu aceeași perioada a anului precedent, producția industriala (in…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au scazut cu 0,59% in primele cinci luni din 2023, la 3,861 miliarde de euro, comparativ cu 3,884 miliarde euro in perioada similara din 2022, conform unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei, remis vineri AGERPRES."Investitiile directe ale…