BNR, decizii de ultimă oră privind controlul inflației Consiliul de adminstrație al Bancii Naționale a Romaniei (BNR) s-a intrunit azi și a decis menținerea atei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7,00 la suta pe an. Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), intrunit in ședința de astazi, 12 ianuarie 2024, a hotarat urmatoarele: menținerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7,00 la suta pe an; menținerea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8,00 la suta pe an și a ratei dobanzii la facilitatea de depozit la 6,00 la suta pe an; menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 12 ianuarie 2024, a hotarat urmatoarele:- mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an;- mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an si a ratei dobanzii…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de vineri, a hotarat mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an. ”Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 12 ianuarie 2024, a hotarat urmatoarele:mentinerea…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis sa mentina rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 7 pe an, informeaza banca centrala printr un comunicat.Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat pastrarea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei se reuneste astazi pentru prima sedinta de politica monetara din acest an, dupa ce anul trecut a pastrat pe tot parcursul anului rata dobanzii la 7%. Potrivit analistilor, Banca Centrala ar putea decide o prima scadere a ratei dobanzii in conditiile…

- Ieri, Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis sa mentina rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an, a informat banca centrala printr-un comunicat, preluat de Agerpres. De asemenea, CA al BNR a hotarat pastrarea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare…

- Rata anuala a inflatiei este asteptata sa se mareasca in debutul anului viitor – sub impactul majorarii si introducerii unor taxe si impozite – si sa descreasca gradual in urmatoarele trimestre, dar sa-si accelereze scaderea in 2025, arata un comunicat al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), citat de…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 8 noiembrie 2023, a hotarat urmatoarele: mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7,00 la suta pe an; mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare Lombard la 8,00 la suta pe an…

- Consiliul de administratie al BNR a decis pe 5 octombrie in unanimitate mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7%; totodata, a decis mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% si a ratei dobanzii aferente facilitatii de depozit la 6%. De asemenea,…