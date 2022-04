Rata anuala a inflatiei va creste probabil ceva mai pronuntat in urmatoarele luni decat s-a anticipat in prognoza pe termen mediu din februarie, care indica majorarea ei la 11,2% in luna iunie, urmata de o descrestere graduala, pana la 9,6% in decembrie 2022, potrivit Minutei ședinței de politica monetara a Consiliului de administrație al Bancii Naționale a Romaniei din 5 aprilie 2022. “In ceea ce priveste evolutiile viitoare, membrii Consiliului au aratat ca, potrivit noilor analize, rata anuala a inflatiei va creste probabil ceva mai pronuntat in urmatoarele luni decat s-a anticipat in prognoza…