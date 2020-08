Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei care a redus mierciri dobanda de politica monetara de la 1,75 la 1,5 la suta pe an. Cu alte cuvinte, este incurajat consumul si sunt motivate investitiile, iar economia poate astfel sa se mentina in miscare in aceasta perioada in care este greu incercata.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) actioneaza intr-un context economico-politic specific Romaniei, nu specific altor tari, a declarat joi purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, intrebat fiind de ce nu a fost redusa mai mult dobanda de politica monetara, mentionand totodata ca in alte tari dobanda cheie…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in sedinta de vineri, reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,75% pe an, de la 2% pe an, incepand cu data de 2 iunie, informeaza banca centrala. Totodata, BNR a hotarat reducerea ratei dobanzii pentru facilitatea…

- BNR reduce din nou rata dobanzii de politica monetara, la 1,75% pe an: "Impactul sever al pandemiei va provoca o turnura abrupta in cursul economiei romanesti la mijlocul acestui an" Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in sedinta de vineri, reducerea ratei dobanzii…

- Marton Nagy a demisionat joi, in mod neasteptat, din functia de viceguvernator al Bancii centrale din Ungaria, generand semne de intrebare privind viitoarea directie in materie de politica monetara, relateaza agentia de presa Reuters, anunța MEDIAFAX.Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat…