BNR a identificat 17 sub-sectoare economice care pot fi puternic afectate de contextul economic generat de pandemia COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Patru județe nu au inregistrat noi inmatriculari auto in luna aprilie, pe fondul restricțiilor impuse in urma epidemiei de coronavirus, informeaza Ziarul Financiar.Trebuie specificat ca in Romania autoturismele noi intai primesc numere rosii, iar inmatricularea finala se face in termen de…

- In opinia presedintelui, Banca Nationala a Romaniei face parte din esalonul celor mai credibile si solide institutii. „Imi face o deosebita placere ca, la aniversarea a 140 de ani de la infiintare, sa transmit felicitari Bancii Nationale a Romaniei, un adevarat reper de stabilitate institutionala de-a…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut miercuri o convorbire la telefon cu omologul norvegian, Ine Marie Eriksen Soreide, la solicitarea acesteia, discutiile axandu-se, in principal, pe cooperarea romano-norvegiana in contextul generat de pandemia cu SARS-CoV- 2.Potrivit MAE,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut miercuri o convorbire la telefon cu omologul norvegian, Ine Marie Eriksen Soreide, la solicitarea acesteia, discutiile axandu-se, in principal, pe cooperarea romano-norvegiana in contextul generat de pandemia cu SARS-CoV- 2. Potrivit MAE, cei doi…

- Numarul persoanelor afectate de nesiguranta alimentara acuta ar putea sa se dubleze in acest an si sa ajunga la 265 de milioane din cauza efectelor economice negative provocate de pandemia de COVID-19, potrivit unui raport publicat marti de Programul Alimentar Mondial (PAM), o

- Pandemia de Covid-19 a creat o situație de criza la nivel mondial. Avem de-a face cu o situație de blocaj care intervine in funcționarea unui sistem social, blocaj care va avea repercusiuni pe plan economic, social, politic și geopolitic. Coronavirusul poate reprezenta amenințarea care sa duca la solidaritate…

- Autoritatile de la Bucuresti au demarat discutiile cu Comisia Europeana pentru a putea aloca un sprijin financiar in valoare de circa 130 de milioane de euro companiilor aeriene romanesti Tarom si Blue Air, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, intr-o interventie la Realitatea Plus.

- Pandemia de COVID-19 afecteaza puternic și industria de media, care iși pierde bugetele de publicitate. Cea mai mare lovitura o incaseaza presa scrisa, puternic afectata de dificultațile cu distribuția, inchiderea chioșcurilor și pierderea clienților...