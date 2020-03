BNR a decis ca bancile si IFN-urile pot amana ratele la credite in perioada crizei de coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- BNR da posibilitatea bancilor și IFN-urilor sa amane plata ratelor, in contextul COVID-19. Creditul nu trebuie reclasificat, iar banca nu trebuie sa constituie provizioane pe sumele datorate Comitetul de Supraveghere al BNR, intrunit marți in sedinta de urgenta, a clarificat modul in care bancile si…

- Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei (BNM) a decis, joi, 29 ianuarie, sa mențina rata de baza aplicata la principalele operațiuni de politica monetara pe termen scurt la nivelul de 5,5 la suta anual.