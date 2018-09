Stiri pe aceeasi tema

- Reimaginarea echilibrului dintre viața personala și cea profesionala pentru viitorul orașelor Unde ai locui daca te-ai putea deplasa la serviciu intr-o mașina autonoma, complet funcționala, conectata și confortabila? Cum ar fi daca ai avea acces la aceasta mașina pe baza unui abonament? Daca accesul…

- Creativitatea designerilor auto ne poate face de multe ori sa visam frumos cu ajutorul unor concepte futuriste ce intruchipeaza o viziune indrazneața asupra viitorului. Un exemplu in acest sens este noul concept propus de Volvo. Un concept electric și complet autonom, cu numele 360c, vine sa ne prezinte…

- Skoda a pregatit cateva surprize pentru fanii care vor ajunge in cadrul Salonului Auto de la Paris. Cehii vor expune noul Kodiaq RS, un SUV echipat cu motorul diesel de 2.0 litri BiTDI de 240 CP, dar și conceptul Vision RS. Pentru a mai indulci așteptarea fanilor, Skoda a publicat primele schițe cu…

- Unul dintre cei mai mari producatori auto au declarat aceste zice ca pregatesc o investitie de peste 10 miliarde de dolari in masinile electrice. Proiectul ar urma sa se desfasoare pana in 2020, iar rezultatul ar urma sa fie expus piesei imediat dupa, in 2022. Acesta s-ar concretiza in 40 de modele…

- Dupa o serie de imagini teaser publicate in ultimele saptamani, nemții de la Opel au prezentat acum noul lor prototip. Opel GT X Experimental este un SUV compact 100% electric, al carui rol principal este sa evidențieze principalele schimbari de design care urmeaza sa fie implementate pe viitoarele…

- Charlie Miller și Chris Valasek au devenit celebri acum trei ani cand au reușit sa preia controlul de la distanța asupra unei mașini Jeep și sa o scoata de pe șosea, acțiunea ducand și la recall-uri auto. De atunci, cei doi s-au ”cumințit” și de un an lucreaza la o companie a General Motors care dezvolta…

- The outsourced project management services market will grow by over 20pct in 2018, and this trend will be maintained in the future because investing in professional project management services generates savings covering several times the fees of the consultants involved, shows an analysis of a real…

- Porsche Mission E Cross Turismo va avea versiune de producție cel tarziu in 2021, potrivit unor furnizori ai constructorului german, care susțin ca vanzarile noului model vor incepe in același an. In varianta de concept, Cross Turismo ofera 600 de cai putere și o autonomie de peste 500 de kilometri.