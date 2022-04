BMW, vânzări în scădere din cauza restricțiilor din China și a războiului BMW a anuntat ca in primul trimestru din acest an a livrat clientilor mai putine masini decat in perioada similara din 2021, din cauza efectelor razboiului din Ucraina si a restrictiilor din China, transmite DPA. Grupul german Bayerische Motoren Werke (BMW), care detine brandurile BMW, Mini si Rolls-Royce, a vandut in total 596.907 vehicule in primele trei luni din acest an, un declin de 6,2% fata de primul trimestru din 2021, care a fost cel mai bun trimestru din istoria companiei. Livrarile de masini electrice s-au dublat in perioada ianuarie-martie 2022, la 35.289 unitati. Producatorul german… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

