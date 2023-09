BMW a lansat sâmbătă un mult-aşteptat concept de maşină electrică, Vision Neue Klasse Cel mai recent design al BMW prezinta o platforma care va sta la baza urmatoarei generatii de vehicule electrice a marcii. Primele vehicule electrice bazate pe arhitectura Neue Klasse – sau noua clasa – vor intra in productie in 2025. Noua gama de vehicule electrice include a sasea generatie de baterii BMW, despre care compania spune ca va imbunatati atat viteza de incarcare, cat si autonomia platformei Neue Klasse cu pana la 30%. Ca urmare a acestor masuri, BMW a spus ca eficienta generala a vehiculului va creste cu pana la 25%. ”Cu BMW Vision Neue Klasse, punem fiecare forta inovatoare pe care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prima Dacia Spring care a luat foc, in Romania, dintr-odata, fara sa fie implicata in vreun accident se afla in județul Timiș. Mașina electrica, fabricata in China in octombrie 2021, a ars complet in cateva minute. Șoferul a auzit momentul declanșarii incendiului și a oprit mașina. Daca ar fi fost niște…

- Marca de mașini electrice Zeekr, deținuta de Geely, a inceput producția Zeekr 001 pentru Europa și a numit inca patru țari europene pentru vanzarile de mașini electrice. Mașinile sunt de așteptat sa fie expediate in Europa la jumatatea lunii august și livrate la sfarșitul acestui an. Primele Zeekr 001…

- BMW Group a livrat in al doilea trimestru un total de 88.289 de vehicule complet electrice. marcile BMW și Mini. Compania a reușit din nou sa dubleze vanzarile de BEV fața de aceeași perioada a anului trecut (+117,5 la suta). Marca BMW a predat clienților 77.948 de vehicule 100% electrice din aprilie…

- Dacia va vinde Dacia Spring,prima sa mașina electrica, in Marea Britanie incepand cu anul viitor. Și producatorul auto este sigur ca modelul va fi un succes. Marea Britanie va vedea o „versiune complet noua, imbunatațita de cateva modificari semnificative in design și echipament”. Cu toate acestea,…

- ”Alro SA (BVB: ALR), unul dintre cei mai mari producatori de aluminiu integrati pe verticala din Europa, dupa capacitatea de productie, a inaugurat o investitie de 11 milioane dolari in tehnologie si protectia mediului la unitatea sa de Eco-Reciclare din Slatina. Compania a instalat doua cuptoare cu…

- Conducerea portului Constanta vrea sa acorde printr-o procedura total netransparenta o importanta suprafeta de teren din port unei companii controlate de un oligarh rus, Safin Rishat. La pachet vine inclusiv prelungirea mandatului actualului director general numit de PSD. Ordinea de zi a sedintei Consiliului…

- Directorul și președintele Consiliului de Administrație a intreprinderii „Apa Canal Cahul”, cat și o persoana juridica și administratorul acesteia au fost trimiși pe banca acuzaților, fiind acuzați de corupere pasiva și abuz de serviciu.

- Directorul și președintele Consiliului de Administrație a intreprinderii SA „Apa Canal Cahul” sint acuzați de corupere pasiva și abuz de serviciu. Dosarul a fost expediat in instanța de judecata. Probele administrate in cadrul urmaririi penale dovedesc ca, directorul intreprinderii SA „Apa Canal Cahul”,…