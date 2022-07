Stiri pe aceeasi tema

- Curg banii din SUA: Joe Biden a aprobat ajutorul pentru Ucraina in valoare de 40 de miliarde de dolari Curg banii din SUA: Joe Biden a aprobat ajutorul pentru Ucraina in valoare de 40 de miliarde de dolari Președintele american Joe Biden a semnat documentul prin care se acorda un ajutor de 40 de miliarde…

- Președintele american Joe Biden a semnat documentul prin care se acorda un ajutor de 40 de miliarde de dolari pentru Ucraina in timpul vizitei de la Seul. Jumatate din ajutor este pentru armata ucraineana, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele american Joe Biden a semnat documentul prin care se acorda un ajutor de 40 de miliarde de dolari pentru Ucraina in timpul vizitei de la Seul. Jumatate din ajutor este pentru armata ucraineana.

- Guvernul german a hotarat sa amane un vot asupra mult-laudatului sau program de investitii pentru armata germana in valoare de 100 de miliarde de euro, au indicat surse citate luni de dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Elon Musk a vandut actiuni Tesla in valoare de aproximativ 8,4 miliarde de dolari saptamana aceasta, in contextul acordului de preluare a Twitter, conform documentelor depuse la Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare (SEC), transmite CNBC.

- Ministerul Dezvoltarii a primit, pana la data limita de depunere a dosarelor, mai exact 26 aprilie, un numar de 1.209 cereri de finanțare de la autoritațile locale pentru inființarea, extinderea și modernizarea infrastructurii de furnizare a gazelor naturale catre populație, finanțate prin Programul…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunta, luni, ca primul lot din A7 (Tronsonul Ploiesti-Buzau) are castigator desemnat, contractul avand o valoare de 1,468 miliarde de lei (fara TVA), anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Conform estimarilor oficiale, administrațiile locale din Ialomița ar putea beneficia de investiții in valoare de peste 2 miliarde de lei in cadrul Programului «Anghel Saligny». Consiliul Județean Ialomița a depus in cadrul acestui Program 7 proiecte, in valoare de peste 183 milioane de lei. «Programul…