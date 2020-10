Blue Air introduce patru noi rute în programul de vară 2021. Prețurile pornesc de la 49 euro Blue Air introduce patru noi rute in programul de vara 2021. Prețurile pornesc de la 49 euro Trei noi rute catre Grecia si una spre Italia vor fi incluse de Blue Air in programul de vara 2021, a anuntat compania aeriana, intr-un comunicat transmis vineri. Astfel, pentru anul viitor vor fi disponibile zboruri directe din Bucureşti către Heraklion, Zakynthos şi Rhodos (Grecia), respectiv ruta între Capitală şi Olbia (Italia). Zborurile sunt, deja, disponibile pentru rezervare pe site-ul flyblueair.com, iar preţurile încep de la 49 euro/segment. În… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

