”Compania BLUE AIR AVIATION SA a luat la cunostinta, din materiale de presa publicate, despre amenintarile formulate, la adresa sa, de dl. Horia Constantinescu, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor. Pana la acest moment, compania BLUE AIR AVIATION SA nu a primit niciun document oficial prin care sa ii fie communicate masurile de sanctionare care au fost diseminate in presa. Avand in vedere numeroasele solicitari pe care le-am primit din partea mass media, va aducem la cunostiinta faptul ca nu putem raspunde unor acuzatii publicate in presa, in absenta unui document…