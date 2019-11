Bloomberg: Rusia a trimis cu avionul sute de milioane de dolari în numerar în Venezuela Bloomberg: Rusia a trimis cu avionul sute de milioane de dolari și euro in numerar in Venezuela Sute de milioane de dolari si euro in numerar au fost trimise din Rusia spre Venezuela, pentru a oferi statului sud-american o gura de oxigen. Accesul Venezuelei la sistemul financiar global este limitat din cauza sancţiunilor americane. Potrivit datelor furnizate de ImportGenius, care a analizat registrele vamale ruseşti pe care le-a obţinut din surse private, bancnote în dolari şi euro în valoare totală de 315 milioane de dolari au fost trimise de la Moscova la… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

