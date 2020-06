Stiri pe aceeasi tema

- Romania este blocata intr-o situatie dificila cu privire la cheltuieli in conditiile in care populistii forteaza masuri care risca sa duca la retrogradarea ratingului suveran la categoria "junk" (nerecomandat pentru investitii), scrie vineri Bloomberg.Statul din Estul Europei s-a alaturat…

- Florin Citu: „Va spun o parere personala: este clar ca aceasta lege a pensiilor creeaza probleme de sustenabilitate bugetului nu numai pentru 2020, dar si pentru 2021 si 2022. Doar pentru 2020 inseamna 10 miliarde de lei la buget, plus 30 miliarde de lei in 2021, bani care nu exista si trebuie imprumutati.…

- Valul de masuri protectioniste vizand produsele agricole, care a aparut pe masura ce pandemia de coronavirus se raspandea la nivel global, a inceput deja sa dea inapoi, scrie Bloomberg.Din cele 17 state care au incercat sa limiteze exporturile de alimente pentru a-si proteja aprovizionarea…

- STARE DE ALERTA. Guvernul și Președintele analizeaza ipoteza declararii starii de alerta dupa data de 15 mai, cand expira starea de urgența instituita prin decret de Klaus Iohannis. Este o masura necesara pentru a putea fi menținute, legal, unele dintre restricțiile impuse pentru limitarea raspandirii…

- Masuri extreme in Franța, dupa ce autoritațile au sesizat ca cetațenii profita de posibilitatea de a face mișcare in aer liber și incalca regulile de distanțare sociala. Autoritatile din capitala Franței au interzis toate activitatile fizice in aer liber intre orele 10.00 și 19.00. Masura a fost…

- Ion Marcel Vela, ministrul de Interne, a anunțat, in aceasta seara, noi masuri care au ca scop reducerea raspandirii noului tip de coronavirus in Romania. Astfel, Ministerul Afacerilor Interne a emis ordonanța militara nr. 2, privind prevenirea raspandirii COVID-19, care prevede: Art.1.…

- Accentuarea epidemiei de coronavirus a creat deja probleme semnificative in economia romaneasca, de la transporturi, la industria de evenimente, turism si HORECA, iar daca nu vor fi luate masuri eficiente de reorganizare a business-urilor multe dintre companiile din Romania risca sa se confrunte…