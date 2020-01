Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al New Yorkului, miliardarul Michael Bloomberg - tot mai probabil un candidat in alegerile prezidentiale din 2020 - preconizeaza sa lanseze luni o campanie publicitara televizata in valoare-record de 31 de milioane de dolari, relateaza AFP. Potrivit societatii Advertising Analytics,…

- Donald Trump a fost conamnat de un tribunal de la New York sa plateasca doua milioane de dolari reprezentand reparatii, in cadrul unui acord amiabil, din cauza ca si-a folosit fundatia - Trump Foundation - ca instrument politic. Procurorul statului New York a atacat in justitie fundatia si…

- Un judecator din New York a decis ca președintele Donald Trump sa plateasca 2 milioane de dolari pentru ajutorarea veteranilor de razboi, dupa ce a folosit fondurile fundației sale caritabile pentru a-și finanța campania politica din 2016, scrie BBC News. Fundația Donald J Trump s-a inchis in 2018 dupa…

- Fostul primar se pregatește in mod activ pentru participarea la alegerile primare din cadrul Partidului Democrat și ar putea depune actele de inscriere chiar saptamana aceasta, insa un consilier al acestuia a indicat ca politicianul nu a luat inca o decizie finala in aceasta privința. Bloomberg,…

- Presedintele SUA Donald Trump a fost condamnat joi de un tribunal din New York la plata a doua milioane de dolari reprezentând daune-interese pentru folosirea fundatiei sale ca instrument politic în cadrul unui acord amiabil, relateaza AFP, preluat de Agerpres.Procurorul statului…

- Presedintele SUA Donald Trump a fost condamnat joi de un tribunal din New York la plata a doua milioane de dolari reprezentand daune-interese pentru folosirea fundatiei sale ca instrument politic in cadrul unui acord amiabil, relateaza AFP. Procurorul statului New York a atacat fundatia…

- 'Din proprie initiativa, Trump Organization ne-a informat la sfarsitul lunii august ca prevede sa schimbe brandul' patinoarelor, a anuntat o purtatoare de cuvant a Directiei Parcurilor din New York intr-un comunicat. In anii '80, cand Donald Trump, pe atunci un simplu om de afaceri newyorkez, era…

- Presedintele american Donald Trump a validat un ajutor in valoare de 4,5 milioane de dolari acordat Castilor Albe, salvatori din cadrul Apararii Civile Siriene care opereaza in zone aflate sub controlul rebelilor ce se opun regimului sirian al lui Bashar al-Assad, a anuntat Casa Alba.