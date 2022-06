Bloomberg: Atmosfera devine sumbră la Summitul G7. Situația economică pune presiune pe unitatea europeană Bloomberg: Atmosfera devine sumbra la Summitul G7. Situația economica pune presiune pe unitatea europeana Summitul G7, al celor mai puternice economii liberale, se desfașoara in 2022 sub semnul gravelor probleme cu care se confrunta economia globala. Inflația in zona euro este așteptata sa atinga un nou record in iunie, decidenții UE confruntandu-se cu o noua posibila criza a datoriilor suverane. Iar oprirea alimentarii cu gaz rusesc a Germaniei ar declanșa consecințe mult mai grave decat o simpla recesiune economica. Dezbinare intre țarile europene Starea de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 113 | Ucraina spune ca Rusia are in vizor o „zona vasta, de la Varșovia la Sofia”. Joe Biden a anunțat alocarea unui alt pachet de ajutor militar de 1 miliard de dolari pentru Ucraina. Liderii francez, german și italian discuta la

- Razboi in Ucraina, ziua 113 | Ucraina spune ca Rusia are in vizor o „zona vasta, de la Varșovia la Sofia”. Joe Biden a anunțat alocarea unui alt pachet de ajutor militar de 1 miliard de dolari pentru Ucraina. Liderii francez, german și italian discuta la

- Liderii grupului G7, grupul principalelor state industrializate, se reunesc duminica, prin videoconferința, pentru a discuta despre razboiul din Ucraina și noi sancțiuni impuse Rusiei. La discuții vor participa atat Joe Biden, cat și Volodimir Zelenski. Joe Biden a declarat ca va discuta cu liderii…

- "Consultarile au confirmat relatia privilegiata dintre Romani si Gremania, care are perspective in pofida situatiei marcate de situatia din Ucraina. Legaturile economice sunt foarte stranse. Am evocat puntea solida dintre cele doua tari, reprezentata de comunitatea romana din Germania si de cea a etnicilor…

- Cinci institute germane de cercetare economica de top, estimeaza ca economia germana ar suferi un mare șoc in cazul unei opriri a furnizarii de gaze rusești. 220 de miliarde de euro din economia Germaniei ar fi in pericol atat in ​​2022, cat și in 2023, potrivit CNN . Astfel, mult de 6,5% din producția…

- Exporturile si importurile Germaniei au crescut considerabil in februarie, comparativ cu luna precedenta, arata datele transmise de Oficiul federal de statistica (Destatis). Potrivit sursei citate, efectele razboiului din Ucraina nu sunt inca reflectate in cifrele privind comertul exterior, informeaza…

- Oprirea importurilor sau a livrarilor de gaze si petrol din Rusia ar putea conduce Germania, cea mai mare economie europeana, catre o recesiune severa, a avertizat, luni, Christian Sewing, presedintele Asociatiei bancilor germane (BDB), transmite Reuters. Bancile din Germania, alaturi de grupurile industriale,…

- Președintele american Joe Biden va discuta marți cu liderii Franței, Germaniei, Italiei și Regatului Unit. Aceștia vor vorbi despre cele mai recente evoluții in invazia Ucrainei de catre Rusia, a anunțat Casa Alba.