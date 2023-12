Bloody Mary, băutura care se bea pe 1 ianuarie. Care este povestea acesteia? In prima zi a anului nou, americanii obișnuiesc sa bea celebrul cocktail Bloody Mary. Din acest motiv, pe 1 ianuarie este una dintre cele mai aglomerate zile ale anului la Hi-Lo Diner, un restaurant american cu tradiție din 1957, aflat la șoseaua catre orașul Minneapolis. 1 ianuarie este Ziua Naționala Bloody Mary Din comanda clienților nu lipsește niciodata celebrul Bloody Mary, care este de fapt un un cocktail vascos, plin de legume și vodca. De regula, acesta servește drept refugiu pentru cei care spera sa domoleasca ramașițele rasunatoare ale exceselor din ajunul precedent. „Se asociaza cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul argentinian Lionel Messi a fost desemnat „Sportivul anului” de revista americana Time, a anuntat radioteleviziunea belgiana RTBF. Time a dezvaluit marti numele atacantului argentinian care a bulversat Liga nord-americana de fotbal (MLS) de la sosirea sa in acest campionat. Campionul mondial,…

- Victor Manuel Rocha, ambasador in Bolivia intre 2000 și 2002, acum in varsta de 73 de ani, a fost inculpat luni pentru ca a spionat timp de „peste 40 de ani” Statele Unite in favoarea, a anuntat luni Departamentul american al Justitiei, relateaza AFP, potrivit News.ro.Acest scandal este „una dintre…

- Conținut oferit de: Partener extern. Personalitațile care au ramas in memoria omenirii au povești fascinante. Intre oameni din perioade și din locuri diferite exista legaturi descoperite de-a lungul timpului de cei care le studiaza cu atenție biografiile. Astfel, s-a observat ca Thomas Jefferson, Fyodor…

- Un nou seism cu magnitudinea 6,3 a lovit miercuri dimineata vestul Afganistanului, potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), dupa cel de sambata, care a provocat moartea a peste 2.000 de persoane in aceeasi regiune, informeaza AFP. Cutremurul s-a produs la o adancime mica,…

- Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a declarat ca atacul gruparii palestiniene islamiste Hamas asupra Israelului a fost un atac terorist nediscriminatoriu, relateaza Reuters, potrivit Rador Radio Romania.Antony Blinken a facut declaratiile in cadrul unui interviu acordat CNN. "Atacul…

- Fostul președinte Donald Trump ar fi discutat informații potențial sensibile despre submarinele nucleare americane cu un membru al stațiunii sale Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, pe care le-a aflat in timpul mandatului.

- Mai multe persoane au fost ranite marti seara intr-un atac armat in apropierea unui campus universitar din Baltimore, statul Maryland, a anuntat politia din acest oras de pe coasta de est a Statelor Unite, relateaza AFP.