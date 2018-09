N. Dumitrescu Cei care au drum spre Gara de Vest din Ploiesti nu vor mai vedea, pe strada Libertatii, imaginile dezolante ale blocurilor incepute si neterminate, asa cum se observa in fotografia alaturata, surprinsa cu ceva vreme in urma. Dupa mai bine de zece ani in care s-a tot batut pasul pe loc, in sensul ca blocurile incepute nu au mai fost si finalizate, Primaria Ploiesti a reusit, intr-un final, sa gaseasca solutia, lucrarile fiind reluate. Ieri, primarul Adrian Dobre a declarat ca se spera ca pana la sfirsitul lunii in curs blocurile mentionate sa aiba si acoperis, astfel incat constructorul…