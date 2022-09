Stiri pe aceeasi tema

- Giorgia Meloni, al carei partid, Fratii Italiei (Fratelli d'Italia, FDI), s-a clasat pe primul loc la alegerile legislative desfasurate ieri in Italia, a revendicat conducerea urmatorului guvern.

- Partidul postfascist Fratii Italiei (Fratelli d’Italia, FDI), condus de Giorgia Meloni, s-a clasat pe primul loc la alegerile legislative desfasurate duminica in Italia, un eveniment fara precedent din 1945, potrivit sondajelor realizate la iesirea de la urne, noteaza AFP. FDI a obtinut intre 22% si…

- PSD continua sa domine in sondaje, dar și PNL se menține tare pe poziții, inregistrand o noua creștere.Potrivit unui sondaj Avangarde, daca duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare, social-democrații ar ieși caștigatori. La intrebarea „Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare,…

- Bulgaria se indreapta spre alegeri anticipate dupa ce partidul reformator al lui Kiril Petkov nu a reușit sa formeze un nou executiv. Guvernul Petkov a fost demis luna trecuta, printr-o moțiune de cenzura.

- Peste cateva zile se implinește un an de la alegerile parlamentare anticipate, in urma carora un partid a obținut ceea ce iși poate dori o formațiune politica – puterea pe toate pozițiile: președinție, guvern și legislativ. Cei mai optimiști iși faceau planuri mari și credeau ca, in pofida pandemiei…

- Partidul reformator al premierului interimar bulgar Kiril Petkov, demis in iunie, si-a anuntat vineri esecul in formarea unui nou guvern, facand extrem de probabila organizarea de alegeri legislative anticipate in toamna, relateaza AFP.

- 47 de politisti au fost raniti la Skopje, capitala Macedoniei de Nord, in timpul protestelor de marti fata de concesiile guvernului in favoarea drepturilor etnicilor bulgari, in cadrul negocierilor de aderare la UE, a transmis miercuri agentia Makfax, citand fortele de ordine, potrivit dpa cu referire…

- Socialistii bulgari, aliati in cadrul coalitiei care a format fostul guvern al Bulgariei, au anuntat, miercuri, ca nu vor sustine un nou cabinet condus de Petkov, nemultumiti de decizia acestuia de a expulza 70 de diplomati rusi, banuiți ca ar fi spioni.