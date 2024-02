Stiri pe aceeasi tema

- Liderii coalitiei nu au ajuns, luni, la un acord privind comasarea alegerilor, astfel ca este posibil ca cele patru runde de alegeri sa aiba loc la termen, au declarat surse politice pentru STIRIPESURSE.RO. Europarlamentarul PNL Gheorghe Falca a declarat la Digi24 ca „intr-un final se va ajunge la un…

- "Nu s-a discutat si nu s-a decis in coalitie, decisiv, comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale si nici calendarul pana la sfarsitul anului pe alegerile din 2024. Ca atare, dupa ce vom avea o decizie in acest sens vom comunica fara niciun fel de problema", a spus Ciuca, la sediul PNL.Intrebat…

- Intrebat daca PNL ar putea sustine varianta unei duble comasari - adica alegerile europarlamentare cu cele locale, dar si alegerile parlamentare cu prezidentialele -, Ionut Stroe a spus ca "deocamdata este o idee", adaugand ca e nevoie de modificarea legislatiei electorale."Poate fi o ipoteza de lucru…

- Liderii PSD și PNL vor avea o ședința de coaliție joi, iar atunci ar putea fi luata și decizia finala privind eventuala comasare a alegerilor locale și europarlamentare. Președinții PSD și PNL au agreat deja comasarea alegerilor, dar o decizie finala va fi luata in urma ședinței de coaliție, scrie …

- Conform sondajului de opinie realizat de INSCOP Research la comanda News.ro in ianuarie 2024, opiniile romanilor privind comasarea unora dintre scrutinele programate in 2024 sunt imparțite. Aproape jumatate dintre romani sunt de parere ca alegerile din 2024 ar trebui organizate fiecare separat, in timp…

- PNL insista in cadrul Coaliției sa se comaseze localele cu primul tur al prezidențialelor. PSD are o condiție foarte importanta. In prima sedinta a liderilor Coaliției din acest an, desfașurata pe o durata de 3 ore, s-a efectuat o analiza a reorganizarii institutiilor publice și a datelor referitoare…

- Marcel Bolos a fost intrebat luni, intr-o conferinta de presa, daca este de acord cu comasarea alegerilor. “Avand in vedere ca anul 2024 este un an special, avand toate randurile de alegeri si omul, pana la urma te gandesti la om, omul este cel care voteaza si nefiind obisnuit cu patru randuri de alegeri,…