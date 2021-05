Stiri pe aceeasi tema

- O a treia sesiune de negocieri se deschide marti la Viena in incercarea de a salva acordul privind programul nuclear iranian, o noua etapa in discutiile menite sa determine revenirea Iranului si a SUA in cadrul acordului, transmite AFP. Reprezentantii Iranului, Frantei, Germaniei, Regatului Unit, Rusiei…

- Prim avans notabil in aceasta privința de la venirea la putere a lui Joe Biden, Statele Unite vor purta discuții la Viena, incpand de marți, pentru a incerca sa salveze acordul internațional privind programul nuclear iranian. Cu toate acestea, americanii nu vor fi la aceeași masa cu Teheranul și europenii…

- Guvernul american al presedintelui Joe Biden a ridicat vineri sanctiunile impotriva judecatorilor si a personalului Curtii Penale Internationale (CPI) impuse de Donald Trump, relateaza AFP. Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat, intr-un comunicat, ca Statele Unite continua sa se opuna…

- Guvernul american al lui Joe Biden a ridicat vineri sancțiunile împotriva judecatorilor și a personalului Curții Penale Internaționale (CPI) impuse de Donald Trump, potrivit AFP.Ministrul american de externe, Antony Blinken, a declarat ca Statele Unite au continuat sa se opuna dorinței…

- Presedintele Iranului, Hassan Rouhani, a cerut duminica tarilor europene sa evite "orice amenintare sau presiune" in negocierile cu Teheranul pe tema programului nuclear al republicii islamice, in timpul unei intrevederi cu seful diplomatiei irlandeze, Simon Coveney, transmite AFP. Dupa…

- Iranul a afirmat luni ca Statele Unite trebuie sa ridice mai intii sanctiunile impuse republicii islamice daca vor sa poarte convorbiri pentru salvarea acordului nuclear din 2015 incheiat de Teheran cu marile puteri si din care fostul presedinte american Donald Trump a retras SUA, relateaza Reuters.…

- Iranul a afirmat luni ca Statele Unite trebuie sa ridice mai intai sanctiunile impuse republicii islamice daca vor sa poarte convorbiri pentru salvarea acordului nuclear din 2015 incheiat de Teheran cu marile puteri si din care fostul presedinte american Donald Trump a retras SUA, relateaza Reuters,…

- Iranul a afirmat luni ca Statele Unite trebuie sa ridice mai intai sanctiunile impuse republicii islamice daca vor sa poarte convorbiri pentru salvarea acordului nuclear din 2015 incheiat de Teheran cu marile puteri si din care fostul presedinte american Donald Trump a retras SUA, relateaza Reuters.…