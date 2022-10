Stiri pe aceeasi tema

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat miercuri ca a convenit cu omologul sau rus, Vladimir Putin, ca cele doua țari sa inființeze un „hub de gaze naturale” in Turcia, relateaza agenția de presa rusa de stat RIA Novosti, potrivit The Moscow Times . In cadrul unei alocuțiuni in fața parlamentului…

- Presedintrele rus Vladimir Putin declara vineri presei, la finalul unui summit al Comunitatii Statelor Independente (CSI), la Astana, in Kazahstan, ca sunt necesare atacuri "si mai masive" in Ucraina, cel putin pentru moment, si ca nu regreta actiunile Rusiei in Ucraina, relateaza CNN. Liderul de la…

- Președintele american Joe Biden, care a avertizat saptamana trecuta ca riscul „Armagedonului nuclear” este la cel mai inalt nivel din ultimii 60 de ani, a declarat in interviu pentru CNN ca amenințarile nucleare din Rusia ar putea duce la „greșeli” catastrofale, dar a refuzat sa precizeze cum ar reactiona…

- Președintele american Joe Biden a avut o prima reacție dupa atacul dur al Rusiei in Ucraina de luni, 10 octombrie. Liderul de la Casa Alba condamna „ferm” ofensiva ruseasca, despre care spune ca „demonstreaza inca o data brutalitatea absoluta a razboiului ilegal condus de Vladimir Putin”, informeaza…

- ''Nu avem motive sa ne ajustam propria postura nucleara strategica, mai ales ca nu avem indicii ca Rusia se pregateste sa foloseasca in mod iminent arme nucleare'', a declarat vineri purtatoarea de cuvant a presedintelui american Joe Biden, relateaza AFP. Aceasta clarificare a purtatoarei de cuvant…

- „Este vorba despre o retorica nucleara periculoasa”, a denuntat secretarul general al NATO in marja Adunarii Generale a ONU, la New York.„Acest lucru nu este nou, el l-a facut deja in mai multe randuri”, a denuntat ens Stoltenberg.„Noi vom ramane calmi si vom continua sa sustinem Ucraina”, a subliniat…

- Chiar și dupa invazia Rusiei in Ucraina, convorbirile lui Olaf Scholz cu președintele rus Vladimir Putin s-au purtat „intotdeauna pe un ton prietenesc”, informeaza Agerpres . Dezvaluirea a fost facuta in cadrul emisiunii Interviul saptamanii” de la postul public de radio Deutschlandfunk chiar de cancelarul…