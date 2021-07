Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, s-a intalnit miercuri in Kuweit cu directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, caruia i-a facut cunoscut "sprijinul" in eforturile sale pentru aprofundarea anchetei in China asupra originii pandemiei, noteaza AFP. "Statele Unite sprijina proiectul OMS de a efectua studii suplimentare cu privire la originile COVID-19, inclusiv in Republica Populara Chineza, pentru a intelege mai bine pandemia si a le preveni pe urmatoarele", a scris pe Twitter secretarul de stat american la finalul acestei intalniri care…