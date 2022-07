Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina și-a intensificat tentativa de recucerire a regiunilor controlate de ruși in sud, in timp ce forțele ruse anunța ca 40 de prizonieri au murit, dupa ce inchisoarea din Donețk in care erau ținuți a fost atacata de forțele ucrainene. Kievul neaga acuzațiile și spune ca Moscova incearca sa acopere…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a afirmat, vineri, ca a avut o discutie telefonica cu ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, si a insistat ca Kremlinul sa accepte "propunerea substantiala" pe care Washingtonul a facut-o pentru a obtine eliberarea a doi americani detinuti in Rusia, relateaza…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a anunțat vineri ca a purtat o discutie telefonica cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, in care au abordat situatia din Ucraina, criza alimentara si un schimb de detinuti intre Rusia si SUA, potrivit Reuters . Este prima discuție pe care cei doi oficiali…

- Administratia Vladimir Putin a anuntat joi ca, deocamdata, nu exista niciun acord cu Statele Unite privind un eventual schimb intre detinuti, respingand sugestiile secretarului de Stat de la Washington, Antony Blinken. „Deocamdata, nu exista niciun acord in aceasta privinta. Cand cineva discuta despre…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a anuntat miercuri ca intentioneaza sa discute in curand cu omologul sau rus, Serghei Lavrov. Aceasta ar urma sa fie prima conversație oficiala intre SUA și Rusia de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, la sfarșitul lunii februarie.

- Dupa luni de dezbateri interne, administrația Biden s-a oferit sa-l elibereze pe Viktor Bout, un traficant rus de arme condamnat la o pedeapsa de 25 de ani de inchisoare in SUA, ca parte a unei potențiale ințelegeri care sa asigure eliberarea a doi americani deținuți de Rusia, Brittney Griner și Paul…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a spus miercuri ca a insistat pe langa ONU sa obtina un acord care sa faciliteze exporturile agricole ale Rusiei, afectate de sanctiunile occidentale, in schimbul trecerii cerealelor ucrainene blocate, in timp ce presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a exprimat…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat ca Moscova va lua in considerare ofertele din partea Occidentului pentru a restabili legaturile si va decide daca acest lucru este necesar, dar se va concentra pe dezvoltarea relatiilor cu China, informeaza Reuters.Intr-o sesiune de intrebari si raspunsuri…