Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a anunțat ca SUA vor trimite noi avioane de lupta F-16 pentru consolidarea misiunilor de poliție aeriana in Romania, conform unui comunicat al Departamentului de Stat. In cadrul unei discuții cu ministrul roman de externe, Luminița Odobescu, Blinken a vorbit…

- Antony Blinken a anunțat ca SUA vor trimite avioane de lupta F-16 pentru a consolida misiunile de poliție aeriana in Romania, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat. Secretarul de stat a vorbit cu ministrul roman de Externe, Luminița Odobescu, despre ancheta desfașurata de autoritațile din…

- Secretarul de stat Antony Blinken a anunțat ca Statele Unite ale Americii vor trimite avioane de lupta F-16 pentru a consolida misiunile de poliție aeriana in Romania, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat.

- Secretarul de stat Antony Blinken a vorbit cu ministrul roman de Externe, Luminița Odobescu, despre ancheta desfașurata de autoritațile din Romania in cazul resturilor de drona care au fost gasite pe malul romanesc al Dunarii, aproape de granița cu Ucraina, anunța Departamentul de Stat, prin purtatorul…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a sosit miercuri la Kiev pentru intalniri cu „oficiali ucraineni cheie”, inclusiv cu președintele Volodimir Zelenski și cu ministrul de externe Dmytro Kuleba, anunța CNN.Calatoria sa are loc in condițiile in care contraofensiva Ucrainei a decurs mai lent…

- Autoritațile americane au dispus evacuarea parțiala a ambasadei sale din Niger in urma loviturii de stat de saptamana trecuta. In paralel, continua evacuarea cetațenilor straini aflați in țara africana.Decizia a fost luata deși americanii continua sa-l sprijine pe președintele destituit al Nigerului.…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a discutat luni cu ministrul roman de Externe, Luminita Odobescu, a anuntat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Matthew Miller. Convorbirea vine dupa ce Rusia a atacat porturi ucrainene la Dunare aflate in imediata vecinatate a Romaniei. Ministrul…

- Președintele palestinian Mahmoud Abbas a vizitat orașul Jenin, din Cisiordania, miercuri (12 iulie), pe fondul creșterii furiei, din cauza violenței in Cisiordania, potrivit Reuters. Președintele palestinian Mahmoud Abbas a vizitat orașul Jenin din Cisiordania pentru a incerca sa calmeze tensiunile…