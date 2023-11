Blejoi pierde derbiul seriei Cea mai buna echipa prahoveana din C 4, CS Blejoi, a ratat, din pacate, șansa de a ocupa primul loc in derbiul seriei, prahovenii pierzand cu 2-0 la Dinamo ”din liga 3”. A fost o prima repriza slaba facuta de echipa lui Razvan Vlad, care s-a vazut condusa cu 2-0 și, chiar daca schimbarile de jucatori si sistem efectuate la pauza au echilibrat disputa, echipa CS Blejoi nu a reusit golul care sa o readuca ȋn joc. O victorie importanta, singura a echipelor prahovene in aceasta runda, a obținut Tricolorul Breaza. Aceasta a batut cu 3-1 pe Pucioasa și s-a reapropiat de ”pluton”, in timp ce echipa CS… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

