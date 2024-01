Fostul star paralimpic Oscar Pistorius va iesi din inchisoare vineri, el urmand sa fie eliberat conditionat la aproape 11 ani dupa ce si-a ucis iubita, Reeva Steenkamp, potrivit Reuters . Pistorius – supranumit „Blade Runner” pentru picioarele sale protetice din fibra de carbon – a impușcat modelul de 29 de ani prin ușa unei bai incuiate de Ziua Indragostiților in 2013. El a spus in repetate randuri ca a confundat-o pe Steenkamp cu un intrus cand a tras patru focuri in baie din casa sa din Pretoria. El a facut mai multe apeluri impotriva condamnarii sale pe aceasta baza. Pistorius, acum in varsta…