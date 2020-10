BLACKPINK LANSEAZA “THE ALBUM”

Stiri pe aceeasi tema

- Fetele de la BLACKPINK sunt ocupate ca niște albinuțe. In cateva saptamani va aparea documentar despre ele pe Netflix și vineri iși lanseaza primul album, așa ca au postat deja tracklist-ul. Pe acest album va fi inclusa și piesa lor in colaborare cu Selena Gomez – Ice Cream pe care o puteți asculta…

- Anitta revine cu un nou single insoțit de videoclip oficial impresionant care se numește “Me Gusta”, o colaborare cu Cardi B și Myke Towers, un imn al ultimelor zile calduroase de vara. Acest single va fi inclus pe cel de-al patrulea album al artistei care urmeaza sa se lanseze, produs de Ryan Tedder…

- XPG anunța astazi caștile de gaming XPG PRECOG ANALOG. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu aceste produse, XPG (XTREME PERFORMANCE GEAR) este un brand inființat de ADATA pentru a oferi produse de inalta performanța jucatorilor, profesioniștilor Esports și pasionaților de tehnologie Lansarea XPG…

- Cele patru fete din faimoasa trupa de K-pop – BLACKPINK, urmeaza sa iși lanseze in sfarșit albumul de debut, dar asta nu e tot. Se pare ca vor avea și un documentar pe Netflix cu imagini și video-uri in premiera, dar și cu interviuri in exclusivitate. Light Up The Sky se numește și va aparea... View…

- Actrita Millie Bobby Brown, cunoscuta din serialul „Stranger Things”, interpreteaza rolul principal in „Enola Holmes”, sora lui Sherlock care incepe o aventura pentru a descoperi misterul disparitiei mamei lor, relateaza News.ro.Scenariul lungmetrajului, semnat de Jack Thorne, este bazat pe…

- In anul 1884, Anglia este o lume in pragul schimbarii. In dimineața zilei in care urmeaza sa implineasca 16 ani, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) descopera ca mama ei (Helena Bonham Carter) a disparut, lasand in urma o mulțime de cadouri, dar niciun indiciu referitor la destinația sau motivul plecarii.…

- Nava spațiala a Chinei este pe drum spre Marte, dupa ce a fost lansat[ cu succes din Insula Hainan din sudul Chinei. Misiunea – numita Tianwen-1, care inseamna „intrebari catre cer” – este prima incercare a țarii de a ateriza pe planeta roșie, scrie presa internaționala. Lansarea pecetluiește o era…

- Netflix lanseaza azi filmul ”The Old Guard”, tradus in romana ”Vechea Garda”. Condus de o razboinica pe nume Andy (Charlize Theron), un mic grup secret și unit de mercenari care poseda o capacitate misterioasa de a fi nemuritori și lupta de secole pentru a-i proteja pe muritori. Cand membrii grupului…