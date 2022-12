Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile germane iși intensifica pregatirile pentru livrari de numerar in cazul unei pene de curent pentru a menține economia in funcțiune, au declarat patru persoane implicate, in timp ce națiunea se pregatește pentru astflel de evenimente generate de razboiul din Ucraina, scrie Reuters, relateaza…

- Ceea ce odata era un scenariu de film SF, perspectiva unei pene de curent in cea mai mare economie a Europei a devenit acum o amenintare posibila in contextul crizei energetice actuale, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Compania ucraineana Ukrenergo introduce restricții de urgența in Kiev in privința consumului de energie electrica. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a facut apel la ucraineni sa reduca pe cat posibil consumul de energie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Operatorul retelei de electricitate a Ucrainei, Ukrenergo, a operat duminica intreruperi controlate de curent la Kiev, pentru a "stabiliza" furnizarea de energie electrica, dupa lovituri ruse repetate asupra infrastructurilor energetice ale tarii, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la…

- A izbucnit un incendiu la o cladire rezidențiala dupa atacurile cu patru drone din Kiev, de luni dimineața, iar medicii sunt la fața locului, potrivit Reuters. Agenția ucraineana TSN, citand martori oculari, relateaza despre nori de fum deasupra cladirii companiei naționale de energie Ukrenergo.…

- Europa s-ar putea confrunta cu o criza energetica si mai acuta anul viitor, dupa ce va utiliza rezervele de gaze naturale pentru a trece de frigul acestei ierni, a declarat miercuri seful Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), in timp ce UE cauta modalitati de a atenua criza, transmite Reuters.…

- O pana de curent a afectat cea mai mare parte a Bangladeshului dupa o defecțiune a rețelei naționale, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Parti importante din estul Ucrainei erau afectate duminica seara de intreruperi de curent, au anuntat responsabili ucraineni, transmit Reuters si AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…