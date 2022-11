Stiri pe aceeasi tema

- "Black Panther: Wakanda Forever", continuarea filmului Marvel afro-futurist de mare succes din 2018, a dominat box office-ul nord-american in primul sau weekend de prezenta in cinematografe, potrivit cifrelor prezentate duminica de firma de specialitate Exhibitor Relations, informeaza AFP. Fii…

- SUCCES… LPS Vaslui U19 invinge și iși consolideaza poziția de lider in play-off-ul Campionatului Național de fotbal, Seria 1. Juniorii vasluieni au caștigat cu 5-0 duelul cu echipa similara a Ceahlaului Piatra-Neamț. Au inscris: Florin Nistor, David Duluman, Alexandru Ivan, Robert Hriscu și Cristian…

- TESTE… Echipa naționala de juniori Under 15 a Romaniei a disputat, la inceputul acestei luni, doua partide amicale, in deplasare, in fața echipei similare a Bulgariei. Printre jucatorii convocați s-au aflat și doi vasluieni: Ianis Podoleanu (Farul Constanța) și Raul Alecsandroaie (FCSB). Dupa “dubla”…

- Cu o actiune plasata in tara africana fictiva Wakanda, filmul „Black Panther” a facut senzatie la nivel mondial, fiind considerat un punct de referinta pentru diversitatea rasiala de la Hollywood la iesirea sa pe piata, in 2018. Lansat de compania Marvel, detinuta de Disney, „Black Panther” a fost primul…

- Una dintre cele mai bune concurente din show-ul culinar de la Antena 1 l-a dezamagit grav pe Catalin Scarlatescu, deoarece nu s-a implicat in proba de echipa. In ediția „Chefi la cuțite“ de luni seara, Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu au trait mari emoții la cel de-al șaptelea…

- O polițista de 36 de ani din Buzau, mama a doi copii, a fost gasita impușcata in cap. Femeia lucra de 13 ani ca agent la Poliția Rurala. Cadavrul a fost descoperit de soțul victimei, cel care a și anunțat incidentul la 112. La locuința sa din cartierul Dorobanți, unde agenta s-a impușcat, s-au prezentat…

- Cantareața in varsta de 34 de ani a lansat piesa „Lift Me Up”, care este inclusa pe coloana sonora a filmului „Black Panther: Wakanda Forever”, potrivit Agerpres. Cea mai recenta productie Marvel aparea peste doua saptamani in cinematografele din intreaga lume. Aceasta balada este un omagiu adus actorului…

- CONDAMNARE… Cunoscuta de sateni cu probleme psihice, criminala de la Albești care și-a ucis, cu sange rece, matușa, și-a primit pedeapsa. Magistrații Tribunalului Vaslui au decis condamnarea acesteia la 18 ani de inchisoare și 5 pedeapsa complementara de interzicere a unor drepturi. Sentința judecatorilor…