- Platforma eMAG a inregistrat in șapte ore de Black Friday vanzari de peste 430 de milioane de lei, cu 60 de milioane mai mult decat in aceeași perioada a anului trecut. Cele mai multe comenzi plasate in primele șapte ore au fost la produsele pentru casa si ingrijirea casei – 158.000. O noutate a evenimentului…

- Autoritatile din India au raportat 61.800 de cazuri de infectare cu coronavirus si 1.033 de decese cauzate de Covid-19 in ultima zi.India are pana acum un bilant de 7.494.551 de infectari si 114.031 decese. Au fost externati de la startul pandemiei pana acum 6.597.209 oameni, iar in prezent…

- Cristian Pandel, proprietarul agentiei de turism Christian Tour, estimeaza ca societatea va incheia anul 2020 cu vanzari de circa 40 de milioane de euro, aproximativ cat a inregistrat cu zece ani in urma, si crede ca vor trece probabil doi-trei ani pana sa revina la nivelul din 2019.Comparativ,…

- Un cunoscut magazin online de haine a raportat vanzari de 100 de milioane de euro la doar un an de la lansarea platformei pe piața din Romania. Platforma About You a raportat, la un an de activitate pe piata din Romania, vanzari de peste 100 de milioane de euro. Cifra reprezinta echivalentul a mai mult…

- Nervi și jigniri la adresa jurnaliștilor și adversarilor politici – acestea au fost coordonanatele primei conferințe de presa a liderului PNL Timiș, Nicolae Robu, din campania electorala pentru alegerile locale. Dupa 47 de secunde a avut loc prima izbucnire nervoasa primarului, care s-a uitat in…

- Pasajul Dunarea, din centrul orasului, a fost deschis publicului, joi, 27 august 2020, dupa ample lucrari de modernizare, ce au inclus eliminarea infiltratiilor, lucrari de reparatii la pardoseli, pereti, tavane, placaje, trepte, balustrade si inlocuirea finisajelor cu materiale de buna calitate (granit…

- Medicii infecționiși atrag atenția ca, din aceasta toamna, lupta cu noul coronavirus va fi și mai crancena, iar cazurile grave ar putea crește și mai mult. "Daca avem ghinionul sa ne infectam in acelasi timp si sa avem 2 afectiuni, adica si gripa, si covid, cu siguranta vom face o forma care va fi…

DNA l-a plasat sub control judiciar pe liderul ALDE Diaspora, clujeanul Avram Gal, pentru trafic de influența, potrivit unui comunicat al parchetului anticorupție. El ar fi primit mita peste 400 de...