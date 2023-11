Stiri pe aceeasi tema

- Principalii retaileri din Romania se pregatesc pentru ediția din 2023 a Black Friday, cel mai important eveniment de vanzari al anului. Unii retaileri din Romania au inceput deja reducerile de Black Friday. eMAG, cel mai mare comerciant din țara, a confirmat ca Black Friday va avea loc pe 10 noiembrie…

- Eurostat: Romania, printre țarile cu cea mai mare crestere a preturilor la electricitate pentru consumatorii casnici din UE Preturile medii la electricitate pentru consumatorii casnici din Uniunea Europeana au continuat sa creasca semnificativ in primul semestru din 2023, comparativ cu perioada similara…

- Black Friday 2023 are loc, de obicei, in luna noiembrie in Romania. Acesta este cel mai așteptat eveniment de shopping, cu cele mai multe oferte si cele mai mari reduceri. Afla cand e Black Friday 2023 in Romania, ziua cu cele mai mari reduceri din an, și la ce ora incepe Black Friday la eMAG.eMAG a…

- Grupul ungar a primit doua oferte angajante de la Banca Transilvania (liderul pietei din Romania) si Raiffeisen Bank (locul 5 dupa active) pentru vanzarea afacerilor din Romania. EximBank si UniCredit au mai fost si ele in discutii, dar s-au retras pe parcursul negocierilor. Banca Transilvania ar fi…

- Antreprenorii din Romania vor putea primi bani de la stat pentru decontarea transportului și a cazarii, sa participe gratuit la Targul Intreprinderilor Mici și Mijlocii, ediția 2023 – IT and Cyber Security, care va avea loc la Iași, in luna noiembrie 2023, a informat, miercuri, Ministerul Economiei,…

- Consumatorii de droguri din Romania sunt condamnați la consum. Romania nu are centre specializate in care sa primeasca ingrijire, alta decat tratarea simptomelor acute. Potrivit specialiștilor, este imposibil sa lupți cu acest flagel in astfel de condiții.

- Magnumbet, companie cu capital 100% autohton, si-a anuntat participarea la cea de-a 15-a editie a Entertainment Arena Expo, cel mai important eveniment al sectorului jocurilor de noroc din Romania, care va avea loc in perioada 5-7 septembrie 2023, la Pavilionul Romexpo din Bucuresti. Magnumbet va avea…

- Sfarșitul verii aduce reduceri atat la electronice, cat și la haine, iar marii retaileri se intrec in promoții și oferte. Experții avertizeaza cu privire la capcanele cumparaturilor și ofera sfaturi celor care vor sa profite de prețurile mici.„Black Friday de vara”, „Oferta Saptamanii”, „Reduceri finale”,…