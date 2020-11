Stiri pe aceeasi tema

- In 2020, vanatorii de chilipiruri vor avea parte de cel mai tare Black Friday organizat la produse pentru pat! CumparaMisim.ro pune la bataie super reduceri la zeci de mii de produse: lenjerii din bumbac 100% și finet, produse din gama LUX, lenjerii pentru paturi de o persoana, seturi pentru copii,…

- La fel ca baseballul, Black Friday iși are originea in America. Termenul a fost folosit inițial in Philadelphia. Ideea a plecat de la aglomerațiile produse in a doua zi de dupa Ziua Recunoștinței, cand americanii ieșeau la cumparaturi. Black Friday, importata din America Astazi, este ferm stabilit in…

- BLACK FRIDAY 2020. eMAG estimeaza ca in aceasta ediție aniversara de Black Friday 2020 clienții vor face comenzi totale in valoare de 585 de milioane de lei, cu 17% mai mult decat anul trecut. "Anul acesta oamenii vor sa investeasca mai mult in confort și tehnologie, in contextul generat de…

- ANPC vine cu sfaturi, in apropiere de Black Friday. Astfel, cumparatorii trebuie sa se informeze cat mai complet asupra produselor pe care intentioneaza sa le achizitioneze in perioada marilor reduceri de preturi, avertizeaza directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor…

- ANPC vine cu sfaturi, in apropiere de Black Friday. Astfel, cumparatorii trebuie sa se informeze cat mai complet asupra produselor pe care intentioneaza sa le achizitioneze in perioada marilor reduceri de preturi, avertizeaza directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor…

- Pe Velopa.ro Black Friday a inceput mai devreme, pentru ca toti soferii sa aiba timp sa-si echipeze masina cu anvelope de iarna pana la caderea primei zapezi. Profita acum de reduceri pentru a-ti echipa masina de iarna. Cu siguranta nu iti doresti ca prima zapada sa te ia prin surprindere. Potrivit…

- Black Friday a devenit in ultimii ani un adevarat fenomen de retail, insa chiar și companiile pot profita de acest moment special din an pentru achiziții in sistem B2B la prețuri speciale. Mai mult decat atat, Black Friday poate fi o ocazie foarte buna de aprovizionare chiar pentru retaileri, care pot…

- eMag a anunțat cand are loc a zecea ediție Black Friday, cel mai așteptat eveniment de shopping al anului. Retailerul a anunțat ca Black Friday 2020 va fi pe 13 noiembrie. Black Friday 2020, ziua cu cele mai mari reduceri din an, se anunța a fi o zi de senzație, datorita experienței acumulate in fiecare…