- Salonul de Carte Bookfest Timișoara și-a deschis porțile, joi, 21 martie, la Centrul Regional de Afaceri (CRAFT). Pana duminica, publicul timișorean este așteptat la intalnirea cu cele mai bune carti, la cele mai bune preturi, dar și cu importanți scriitori romani

- Simona Halep (32 de ani) a caștigat procesul la TAS. Suspendarea de 4 ani i-a fost redusa la 9 luni și poate juca din nou. Sportiva din Constanța, ieșita din clasamentul WTA, iși calculeaza acum pașii și așteapta sa vada la ce turneu iși va face revenirea in circuit. Nu a mai jucat din august 2022 și…

- Sorana Cirstea (33 de ani, 22 WTA) a reușit o victorie incredibila cu cehoaica Marketa Vondrousova (24 de ani, 8 WTA) in sferturile turneului de la Dubai, scor 2-6, 7-6 (1), 6-1. Pentru calificarea in semifinale, romanca și-a asigurat un cec de 158.944 de dolari. Sorana Cirstea a revenit uluitor cu…

- O intilnire de suflet a absolvenților, dupa o jumatate de secol, a avut loc la gimnaziul „Iurie Boghiu” din satul Flaminzeni din comuna Coșcodeni, raionul Singerei. Mai mulți absolvenți ai promoției anului 1974 și-au dat intilnire cu foștii colegi și profesori, unde au depanat amintiri și au vorbit…

- Lovitura pentru Israel. Hamas a revenit in nordul Gaza și „renaște” din propria cenușaHamas se regrupeaza in nordul Fașiei Gaza pentru a pregati o noua ofensiva. Grupul militant palestinian incepe sa reconstruiasca sistemul de guvernare in nord, dupa ce a fost alungat de forțele israeliene, informeaza…

- CSM București a invins-o pe Savehof, scor 35-26, intr-un meci din grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. La finalul meciului, Mihaela Mihai (19 ani) a spus ca este extrem de bucuroasa ca a revenit pe teren. Tanara extrema Mihaela Mihai a revenit pe teren, dupa ce nu mai jucase in ultimele meciuri…

- ERA Park Oradea incepe anul cu noi evenimente pentru copii mici și mari. Pe 21 ianuarie, centrul comercial din Calea Aradului nr. 62 va gazdui un nou spectacol captivant de teatru pentru intreaga familie.

- Oficialii clubului Universitatea Craiova nu au gasit inca mijlocasul ofensiv dorit. Astfel au decis sa-l readuca pe Alex Cimpanu, de la U Cluj. Acesta a fost imprumutat de gruparea alb-albastra in vara anului trecut, pe motiv ca erau prea multi concurenti pe acel post. Acum, prin plecarea lui Ante Roguljic,…