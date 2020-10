Black Friday 2020: cum te pregătești de ”sărbătoarea reducerilor” Black Friday 2020, cel mai așteptat eveniment de shopping al anului a inceput deja pentru o parte dintre retaileri, in timp ce jucatori precum eMAG au pastrat conceptul inițial, anunțand deja vinerea in care vor organiza ziua cu cele mai mari reduceri din an. In cazul in care ai un magazin online, iți prezentam o serie de sfaturi oferite de catre specialiști din industrie cu privire la modul in care trebuie sa te pregatești pentru un astfel de eveniment. In cadrul evenimentului Black Friday Tech-Talks, organizat de Zitec, Adina Nichitean, security manager Zitec, Marius Balteanu, CIO… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

