- Romania si Polonia merg umar la umar la productia de grau, cu o medie anuala de 9-10 mi­lioane de tone, re­zul­tat cu care isi disputa mereu un loc in top cinci european, insa echi­librul se rupe dramatic cand vine vorba despre pro­ductia de paine, noteaza Ziarul Financiar. Romania a importat…

- In primul rand, pentru a avea o stare benefica trebuie sa avem o casa uscata, calda și curata. Prin urmare conteaza ce materiale de construcție și amenajari interioare se folosesc, ce tip de mobilier și obiecte de decor, dar și alte elemente care ne afecteaza sanatatea fizica și mentala. Lumina Iluminatul…

- Productia de autoturisme din Romania a ajuns la 438.107 unitati, anul trecut, cu 10,67% mai putin fata de 2019, cand au fost produse 490.412 unitati, arata datele publicate de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM).

- Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), a calculat ca, pe parcursul anului 2020, producția de autoturisme din Romania a ajuns la 438.107 unitați, inregistrand o scadere cu 10,67%, comparativ cu 2019, cand au fost produse 490.412 unitați. Statisticile arata un trend descendent și…

- Romania ramane cel mai mare producator de floarea-soarelui din Uniunea Europeana, ocupand primul loc si in 2020, atat in ceea ce priveste productia, cu un total de 2,07 milioane de tone, cat si la suprafata cultivata, cu cele l,22 milioane de hectare, potrivit datelor provizorii anuntate de Institutul…

- Romania s-a situat pe pozitia a doua in Uniunea Europeana (UE), dupa Franta, in ceea ce priveste productia de porumb boabe realizata anul trecut, cu un total de 10,8 milioane de tone, desi recolta s-a diminuat din cauza secetei cu aproape 40% fata de anul 2019, potrivit datelor provizorii anuntate…

- Producția de carbune net a Romaniei a totalizat, in prima luna a acestui an, 235.800 de tone echivalent petrol, fiind cu 17,8% (51.100 tep), mai mica fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor INS. In perioada mentionata, Romania a importat 15.300 tep carbune net, cu 25.100 tep (62,1%)…

- Procesul de recrutare al angajaților este unul extrem de complex, dar și greoi, pentru ca antreprenorilor le este foarte dificil fie sa ajunga la candidații potriviți, fie sa aloce timpul necesar acestui proces. Pentru asta insa antreprenorul Mihai Rizan a venit cu o idee inovativa: un asistent virtual…