BiziLIVE TV produce o noua serie de emisiuni dedicata managerilor si profesionistilor din industria vanzarilor Doza de Vanzari este prima emisiune live interactiva din Romania oferita pentru educatia in activitatea de vanzari online si offline.



"Cu ajutorul experientelor directe din emisiune ale publicului si a profesionistilor din domeniu, vom parcurge pasii procesului modern de vanzare si vom afla tehnici dovedite prin care sa ne imbunatatim abilitatile de vanzare si convingere, pentru a deveni vanzatori eficienti.



Vom invata cum sa construim relatii cu prospectii, sa ascultam si sa adresam intrebari pentru a afla nevoile acestora si sa finalizam vanzarea", anunta producatorii emisiunii… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Restaurantele din Romania au la dispozitie noi stickere oferite de reteaua de socializare Instagram, prin care utilizatorii pot sprijini afacerile locale. "Afacerile mici joaca un rol extrem de important in fiecare comunitate, iar in aceasta perioada multe dintre ele se confrunta cu dificultati…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta ca, marti dimineata, a fost inregistrat al optulea deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus din tara noastra. Este vorba despre un barbat de 70 ani, care era internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Craiova. Acesta a fost confirmat pozitiv…

- Euro creste foarte putin, joi, in comparatie cu moneda nationala, in timp ce dolarul a urcat mai mult. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,8440 de lei/unitate, fata de miercuri cand a fost 4,8438 de lei/unitate. In schimb, dolarul american a crescut puternic, fiind…

- Pandemia risca sa destabilizeze mediul de afaceri, dar solidaritatea ramane cuvantul cheie in astfel de momente: expertii EY isi pun la dispozitie toate cunostintele necesare, pentru ca fiecare proprietar de business sa gaseasca parghiile juridice si fiscale de redresare. Mai exact, pentru…

- In conditiile in care autoritatile le recomanda romanilor sa se izoleze la domiciliu si sa acorda mai multa atentie igienei personale, in contextul epidemiei de coronavirus, mii de bucuresteni au ramas fara apa calda si caldura. La acest moment, per total - potrivit informarii Termoenergetica…

- Perioada medie de incubatie a noului coronavirus este de cinci pana la sapte zile, iar cea maxima de 14 zile, a anuntat, miercuri, la Beijing, Du Bin, presedintele ramurii de ingrijire a pacientilor critici din cadrul Asociatiei Medicale Chineze. Du Bin a declarat totodata ca, desi in provincia…

- Ministrul Finantelor Florin Citu sustine ca economia romaneasca da deja semne de insanatosire, dovedind ca masurile pe care le ia gvernul PNL sunt cele potrivite. "Dobanzile SCAD pentru ca investorii au incredere ca acest guvern PNL face ce este nevoie si ce trebuie pentru a reduce deficitul…

- Volkswagen AG va amana din nou decizia privind construirea in Turcia a noii sale fabrici multibrand, evaluata la 1,3 miliarde de euro (1,4 miliarde de dolari), au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. VW a amanat decizia finala privind construirea unei fabrici…